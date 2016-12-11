طرح العروض الأولى من خط تصدير النفط العراق - الأردن

دعا العراق شركات الطاقة والمستثمرين إلى تقديم العروض لبناء وتمويل المرحلة الأولى من خط أنابيب سيصل في نهاية المطاف بين مدينة البصرة في الجنوب إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.



وقالت شركة المشاريع النفطية ذراع وزارة النفط المشرفة على المشروع إن المرحلة الأولى تشمل أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتمويل لخط أنابيب لنقل النفط والغاز يربط حقول البصرة بمحطة طاقة قرب مدينة النجف.



وتتضمن الخطة تصدير مليون برميل يوميا من الخام العراقي إلى الأردن منها 150 ألف برميل يوميا لتغذية مصفاة الزرقاء الأردنية مع تصدير الباقي عبر ميناء العقبة.



وقال مدير شركة المشاريع النفطية نهاد موسى إن الموعد النهائي لتقديم العروض 25 ديسمبر ومن المتوقع إجراء جولة العطاءات في الربع الأول من 2017.



وأوضح أن سعة خط الأنابيب الذي سيمتد بطول 350 كيلومترا ستبلغ 2.25 مليون برميل يوميا وسيوازيه خط لنقل الغاز، مضيفاً أن المشروع سيسترد استثماراته في غضون 5 سنوات من إكماله.

وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى ستبدأ في 2018 وتنتهي في 2020.



وكان العراق أهل 12 شركة ومشروعا مشتركا تأهيلا مبدئيا في 2013 للمنافسة على مشروع قيمته 18 مليار دولار لمد خط أنابيب إلى الأردن لكن المشروع تأخر بسبب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أراض في غرب البلاد سيمر بها الخط.

