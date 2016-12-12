العراق يؤكد الالتزام بخفض إنتاجه وفق اتفاق أوبك

قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، إن بلاده ملتزمة بخفض إنتاجها النفطي امتثالاً لاتفاق عالمي لدعم الأسعار، مضيفاً أنه رغم ذلك واثق في أن العراق ثاني أكبر منتج في أوبك لديه القدرة على زيادة إنتاجه في السنوات القادمة.

وأضاف الوزير في مقابلة أن العراق يدرس عدة خيارات لتطبيق الخفض، بما في ذلك تقليص الإنتاج من حقول نفط كركوك وحقول الجنوب التي تطورها شركات نفط كبري أو الإنتاج في مناطق أخرى تديرها الحكومة.

وقال اللعيبي لرويترز إن التخفيضات ستهدف إلى الوصول للأرقام التي جرى الاتفاق عليها مع أوبك، لكن فيما يخص مناطق الخفض فإن هناك خيارات عدة على الطاولة.

وفي الشهر الماضي اتفقت أوبك على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً اعتبارا من يناير كانون الثاني 2017. وستخفض بغداد إنتاجها بنحو 200 ألف برميل يومياً إلى 4.351 مليون برميل يومياً.

وطالب العراق بإعفائه من قيود أوبك نظراً لحاجته إلى دخل النفط لمحاربة تنظيم داعش.

وقال اللعيبي إن وزارته تخوض مناقشات مع الشركات الأجنبية التي تشغل الحقول العملاقة في جنوب العراق، لتنفيذ بعض التخفيضات خلال فترات الصيانة المجدولة.