وكالة الطاقة تتوقع تباطؤ نمو الطلب على الفحم حتى 2021

قالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب على الفحم سيتباطأ على مدى السنوات الـ 5 المقبلة بسبب انخفاض الاستهلاك في الصين والولايات المتحدة ومع التوسع في موارد الطاقة المتجددة.



وذكرت الوكالة في تقرير أن الطلب على الفحم في الصين بلغ الذروة على الأرجح ولكنها ستظل أكبر مستهلك للفحم على مدى السنوات الخمس المقبلة.



وتوقعت أن ينخفض الطلب في الصين قليلا إلى 2.816 مليار طن من الفحم المكافئ بحلول سنة 2021 مقارنة مع 2.896 مليار طن في 2014.



وعلى مستوى العالم، توقعت الوكالة أن يبلغ إجمالي الطلب على الفحم إلى 5.636 مليار طن بحلول عام 2021 مقابل 5.400 مليار طن العام الماضي حين نزل الطلب على الفحم لأول مرة في القرن الحالي.



ويوازي ذلك وتيرة نمو 0.6 % سنويا من 2015 إلى 2021 أقل من متوسط النمو في العقد المنصرم البالغ 2.5%.



وتوقع التقرير أن تتراجع أسعار الفحم الحراري العام المقبل على أن تظل مستقرة نسبيا حتى عام 2021.



وسيستمر تراجع الطلب علي الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا إلى 475 و337 مليون طن على التوالي في 2021.