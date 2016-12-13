أسعار النفط تهبط وخفض إمدادات أبوظبي يحد من الخسائر

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أغلق فيه مستثمرون مراكزهم المالية التي استفادت من مكاسب قوية سجلها النفط أمس.

لكن متعاملين قالوا إن ارتفاع الطلب من آسيا وخفض الإمدادات من أبوظبي، في إطار اتفاق لخفض الإنتاج نظمته "أوبك" ومنتجون آخرون، حالا دون هبوط أكبر للأسعار.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 55.65 دولار، بتراجع قدره أربعة سنتات عن الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات إلى 52.75 دولار للبرميل، في ظل عدم مشاركة المنتجين الأميركيين في خفض الإنتاج.

وقال متعاملون إن عمليات كبيرة للبيع بهدف جني الأرباح جرت بعدما ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015، في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرون آخرون تقودهم روسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً لتقليص فائض المعروض ودعم الأسعار.

لكنهم أضافوا أن أسواق النفط ما زالت مدعومة بوجه عام باتفاق خفض الإنتاج.