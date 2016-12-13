وكالة الطاقة: الطلب على النفط سيرتفع بوتيرة أسرع بـ2017

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أقوى من المتوقع في عامي 2016 و2017 رغم أنه من المبكر جداً تقييم أثر الخفض المشترك للإمدادات من قبل أكبر منتجي النفط في العالم.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن تعديلات على تقديراتها لاستهلاك الصين وروسيا دفعتها لرفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 120 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا ولزيادة توقعاتها لعام 2017 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 30 نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولي من 2017 بجانب خفض آخر بواقع 558 ألف برميل يوميا من منتجين مستقلين مثل روسيا وعمان والمكسيك.

وقالت وكالة الطاقة الدولية "إذا التزمت أوبك وشركاؤها من خارج المنظمة بتعهداتهم فإن المخزونات العالمية قد تبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2017" مضيفة أن هذا لم يكن توقعها الخاص لكنه يستند إلى الاتفاق.