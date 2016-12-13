الكويت تعلن خفض إنتاجها النفطي بدءاً من يناير

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أنها أبلغت جميع عملائها بخفض كمياتهم التعاقدية من النفط الخام ابتداء من يناير المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الخفض يأتي تماشياً مع التزام الكويت بقرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في الاجتماع الوزاري رقم (171) الذي عقد نهاية نوفمبر الماضي، وتم الاتفاق فيه على كمية الخفض الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن اجتماع وزراء النفط من دول (أوبك) مع نظرائهم من خارج المنظمة الذي عقد السبت الماضي بمدينة فيينا أسفر عن الاتفاق على خفض إنتاج الدول من خارج (أوبك) بنحو 600 ألف برميل يوميا، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت أن روسيا كانت من أبرز الدول المشاركة في اجتماع فيينا مشيرة إلى ارتفاع سعر نفط الخام الكويتي أمس إلى 91ر51 دولار للبرميل.

وكان وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اتفقوا في 30 نوفمبر الماضي على خفض سقف الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير المقبل.