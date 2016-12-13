روسيا تبدأ أولى خطواتها لخفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه سيبحث مع شركات النفط الروسية غداً كيفية خفض إنتاج النفط لتنفيذ اتفاق بين أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة.

وأبلغ نوفاك الصحافيين عقب محادثات مع نظيره الإيراني في طهران "كل شركة ستحدد أين ستخفض إنتاج النفط، في حقول نفط قديمة أم جديدة."

وارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بطلب قوي في آسيا وتخفيضات للإنتاج من قبل أبوظبي والكويت وقطر، في إطار تخفيض عالمي تنظمه أوبك ومصدرون آخرون.

لكن متعاملين قالوا إن السوق تعرض لضغوط من قبل مستثمرين يغلقون مراكزهم المالية التي استفادت من مكاسب قوية سجلها النفط أمس.

واتجه خام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الأميركي الوسيط للانخفاض في التعاملات الأوروبية المبكرة. وبحلول الساعة 1145 بتوقيت غرينتش ارتفع خام برنت 51 سنتا إلى 56.20 دولار، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا إلى 53.22 دولار.

وقال متعاملون إن عمليات كبيرة للبيع بهدف جني الأرباح جرت بعدما ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تهيمن عليها دول الشرق الأوسط ومصدرون آخرون تقودهم روسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

لكنهم أضافوا أن أسواق النفط مازالت مدعومة بوجه عام باتفاق خفض الإنتاج. وقال مايكل مكارثي، رئيس استراتيجية السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني "السوق يعلق الكثير من الأهمية على التعليقات الصادرة من أوبك وغير الأعضاء في أوبك والسوق يفترض أن أوبك ستكون عند كلمتها وستنفذ تخفيضات الإنتاج". لكن محللين حذروا من أن الأسعار قد تتحول سريعاً إذا اعتقد السوق أن هناك تقاعساً عن الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق.