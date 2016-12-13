روسيا: خفض الإنتاج سيصل إلى 300 ألف برميل يوميا في مايو

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة صحافية نشرت اليوم الثلاثاء، إن خفض إنتاج بلاده من النفط بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة هذا الشهر، سيصل على الأرجح إلى 300 ألف برميل يومياً في مايو.

ونقلت صحيفة "دي بريس" اليومية النمساوية عن نوفاك قوله: "سنحقق خفضاً بواقع 200 ألف برميل يومياً بنهاية الربع الأول. سنصل على الأرجح إلى 300 ألف في مايو، وسنظل عند هذا المستوى حتى نهاية يونيو".

وكانت 11 دولة منتجة للنفط غير عضو في "أوبك" قد وافقت في فيينا على خفض إنتاجها بـ558 ألف برميل يومياً، وانضمت إلى الاتفاق الذي أبرم بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وستكون روسيا أبرز الدول المساهمة، إذ سبق أن أعلنت أنها ستخفض إنتاجها بـ300 ألف برميل يومياً. والدول الأخرى المشاركة في الجهد هي المكسيك وكازاخستان وماليزيا وسلطنة عمان وأذربيجان والبحرين وغينيا الاستوائية وجنوب السودان والسودان وبروناي، بحسب السادة.