قطر تؤكد خفض إنتاجها من النفط بداية 2017

أعلنت شركة قطر للبترول، إحدى أكبر الشركات النفطية في العالم، الثلاثاء، خفض إنتاج الإمارة الخليجية من النفط بداية العام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سعد شريده الكعبي في بيان "بدأت قطر للبترول بإعلام عملائها بتخفيض شحناتها من النفط تنفيذا لقرار دولة قطر الالتزام بحصص الإنتاج الجديدة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف أن "هذا القرار يأتي تماشيا مع التزام دولة قطر بالاتفاق الذي تم بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال اجتماعها الوزاري المنعقد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016".

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول مستويات الإنتاج التي ستعتمدها قطر ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وافقت قطر إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج بواقع 1,2 مليون برميل يوميا.

وسبق ذلك إعلان الدول المنتجة للنفط خارج "أوبك" خفض إنتاجها بواقع 550 ألف برميل يوميا.