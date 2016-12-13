مصر تلغي مناقصة لاستئجار سفينة ثالثة للتغييز

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ألغت مناقصة استئجار سفينة تغييز ثالثة لعدم وجود حاجة إليها.

وكانت مصر طرحت مناقصة في يوليو/تموز لاستئجار سفينة ثالثة، وتقدمت في المناقصة شركات، من بينها هوج النرويجية وإكسليريت الأميركية وبي.دبليو جاس النرويجية السنغافورية.

وأضاف الملا في اتصال هاتفي مع رويترز "تم إلغاء مناقصة استئجار سفينة ثالثة للتغييز لعدم الحاجة إليها، ولحين إعادة تقييم حجم إنتاج مصر من الغاز والاستهلاك خلال السنوات القليلة القادمة".

ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز، إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.

وكان الملا قال لرويترز في أكتوبر/تشرين الأول إن بلاده تستهدف وصول سفينة التغييز الثالثة قبل نهاية يونيو 2017 لسد احتياج محطات كهرباء سيمنس من الغاز.

وكانت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية وقعت العام الماضي صفقة بقيمة 8 مليارات يورو مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50%.

وتستهدف مصر العودة مجددا إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2020، بل وأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة.