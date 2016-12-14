سوناطراك تكسب قضية تحكيم بشأن حقلين للنفط والغاز

قالت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة، إنها كسبت قضية تحكيم دولي بشأن نزاع حول عقود مع شركة ميداكس بتروليوم نورث أفريكا التونسية.

وأضافت سوناطراك في بيان، أنها شرعت في إجراءت التحكيم في 2015 لإلغاء عقود مع ميداكس لاستكشاف وتطوير حقلي بورارحات شمال وعرق إسعوان في جنوب شرق الجزائر.

وقالت سوناطراك إن القرار سيسمح لها باسترداد السيطرة الكاملة على الحقلين اللذين يبلغ إنتاجهما مجتمعين 15500 برميل يوميا من النفط، و3.7 مليون متر مكعب من الغاز، و8.680 مليون برميل من المكثفات، و500 طن من غاز البترول المسال.