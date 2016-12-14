ليبيا تستأنف التصدير من ميناء السدر لأول مرة منذ 2014

أظهرت بيانات شحن أكدها مسؤول نفط ليبي أن شركة "شتات أويل" النفطية النرويجية، ستشحن 80 ألف طن من النفط الخام من ميناء السدر بشرق ليبيا يوم 16 ديسمبر الحالي، على متن الناقلة سي ميوزيك.



وقال المسؤول إن المؤسسة الوطنية للنفط تخطط لتحميل شحنة ثانية قبل نهاية العام من الميناء الذي كان مغلقا منذ أواخر 2014، بحسب "رويترز".



ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن شحنات النفط من مينائي السدر وراس لانوف، في منتصف سبتمبر. وفي حين استؤنفت الصادرات من راس لانوف بعد ذلك بفترة وجيزة، تأجل التصدير من ميناء السدر بسبب إصلاحات فيه.



وعوضاً عن ذلك كانت المؤسسة تصدر النفط الخام الذي تنتجه شركة الواحة للنفط من ميناء راس لانوف.