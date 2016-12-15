الكويت تستعد لتشغيل حقول النفط المشتركة مع السعودية

قال وزير النفط الكويتي، اليوم الخميس، إن الكويت تستعد لاستئناف الإنتاج من الحقول المشتركة مع السعودية، لكن أي إمدادات إضافية ستقابلها تخفيضات من حقول أخرى.

وأبلغ الوزير عصام عبد المحسن المرزوق الصحافيين، أن إعادة تشغيل حقول النفط بالمنطقة المحايدة تنتظر القرار النهائي من القيادة السياسية، بحسب "رويترز".

وقال: "سوف نلتزم بحصتنا في أوبك، وأي إنتاج من المنطقة المقسومة سوف ينتج عنه تخفيض الإنتاج من حقول أخرى".

وكانت الكويت قد اتفقت على المساهمة بمقدار 131 ألف برميل يومياً في خفض إنتاج "أوبك" بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، المزمع بدء تنفيذه في أول يناير 2017.