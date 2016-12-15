النفط يستقر وسط توقعات اقتصادية حذرة لعام 2017

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس وسط توقعات بشح وشيك في السوق عام 2017 بسبب تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك وروسيا وذلك بعد تراجعات حادة في وقت سابق إثر رفع الفائدة الأمريكية أمس الأربعاء الذي أدى إلى نزوح المستثمرين عن السلع الأولية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي ثلاثة سنتات عن الإغلاق السابق إلى 53.93 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات عن التسوية السابقة إلى 50.96 دولار للبرميل.



وقال بنك ايه.ان.زد اليوم إن أسواق النفط ستنتقل إلى عجز كبير في الربع الأول من 2017 إذا مضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون الآخرون بقيادة روسيا في تخفيضات الإنتاج التي أعلنوها والبالغ حجمها نحو 1.8 مليون برميل.



وقال البنك "من المرجح أن يدفع هذا أسعار النفط إلى أعلى بكثير من 60 دولاراً للبرميل أوائل العام القادم."

وفي سياق متصل، قال وزير النفط الكويتي اليوم الخميس إنه بلاده عضو أوبك تتوقع أن تدور أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل في يناير كانون الثاني عندما يبدأ سريان اتفاق خفض إنتاج المنظمة.



وأبلغ الوزير عصام عبد المحسن المرزوق المعين حديثا الصحفيين أن ذلك النطاق السعري عادل. كانت الكويت اتفقت على المساهمة بمقدار 131 ألف برميل يوميا في خفض إنتاج أوبك 1.2 مليون برميل يوميا المزمع بدء تنفيذه في أول يناير كانون الثاني 2017.

