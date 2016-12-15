مسؤول : إنتاج نيجيريا يقترب من 1.8 مليون برميل يوميا

قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو إن إنتاج بلاده من الخام يقترب من 1.8 مليون برميل يوميا.



تجد نيجيريا صعوبة في العودة بالإنتاج إلى ذروته البالغة نحو 2.2 مليون برميل يوميا بسبب هجمات المتمردين في منطقة دلتا النيجر المنتجة للخام.



وحالة القوة القاهرة معلنة في إمدادات خام فوركادوس البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا منذ فبراير وكان الإنتاج نحو 1.63 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام وفقا لمكتب الإحصاءات النيجيري.