زيادة نشاط حفارات النفط الأميركية للأسبوع السابع

زادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السابع على التوالي في استمرار لتعافي أنشطة الحفر المستمر منذ سبعة أشهر مع بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوى في 17 شهراً.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع 12 منصة في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر كانون الأول ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 510 منصات وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني، لكنه يظل دون عددها البالغ 541 منصة الذي سجلته قبل عام.

ومنذ أن تعافت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عاماً إلى نحو 50 دولاراً للبرميل في مايو أيار أضافت الشركات 194 منصة حفر نفطية في 26 أسبوعاً من الأسابيع التسعة والعشرين الأخيرة. وهذا هو التعافي الأكبر منذ تضرر السوق من تخمة في المعروض استمرت على مدار أكثر من عامين.

وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر تشرين الأول 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في مايو أيار مع هبوط أسعار الخام الأميركي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو حزيران 2014 إلى قرب 26 دولارا في فبراير شباط 2016.

وجرى تداول الخام الأميركي في العقود الآجلة عند حوالي 52 دولارا للبرميل اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى في 17 شهراً الذي سجله عقد الخام في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل إشارات على أن المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها يلتزمون باتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج.

وقال محللون إن شركات الطاقة الأميركية ستزيد على الأرجح الإنفاق على أنشطة الحفر وستضخ المزيد من النفط والغاز في السنوات المقبلة وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.