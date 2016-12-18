التزاماً باتفاق النفط.. قيود من أرامكو على إمدادات آسيا

قالت مصادر لـ "رويترز" إن شركة "أرامكو" السعودية أخطرت شركات تكرير آسيوية بأنها ستعلق بنداً يسمح بمرونة الإمدادات في العقود، اعتبارا من يناير وحتى إشعار آخر.



وقالت "أرامكو" لزبائنها إن الإجراء يتماشى مع قرار الحكومة السعودية بتخفيض إنتاجها من النفط، في إطار اتفاق على تقليص إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



وعادة ما يسمح بند مرونة الإمدادات للزبائن بطلب كميات أكبر من التي تخصصها لهم "أرامكو"، بما يتراوح بين 5 و10%، إذا ما احتاجوا للمزيد من الخام.



وكانت "أرامكو" قد أخطرت زبائنها في الولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع الماضي بأنها ستقلص إمداداتها من الخام اعتباراً من يناير.



ومن المتوقع أن يكون تقليص الإمدادات المتجهة إلى آسيا أقل من ذلك الذي سيشمل الإمدادات المتجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.