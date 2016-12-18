3 مناقصات للطاقة المتجددة في السعودية بـ1.5 مليار دولار

قالت مصادر إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية تعتزم طرح أول مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية قريبا، في مناقصات ضمن خطتها الرامية لتوليد 9500 ميجاواط من الكهرباء من مصادر شمسية، إضافة إلى طاقة الرياح.

وأوضحت مصادر صحيفة "مكة" السعودية، أن المناقصات ستطرح في يناير 2017 بواقع 700 ميجاواط مقسومة إلى مناقصة 400 ميجاواط للتوليد من طاقة الرياح، إضافة إلى مناقصتين بإجمالي 300 ميجاواط من الطاقة الشمسية.

ولم تفصح المصادر حتى الآن عن مواقع المشاريع، ولكن بالنسبة للرياح فإنها ستكون في شمال المملكة في تبوك وطريف، وقد يكون هناك أكثر من موقع لها.

وبالنسبة للتكلفة فإن المصادر تتوقع أن تبلغ التكلفة للمناقصات الثلاث بين مليار و1.5 مليار دولار، ومن المحتمل أن تدخل الـ700 ميجاواط إلى الخدمة في 2018.

ومنذ أن أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2012 عن خطة المملكة للطاقة البديلة، والتي تهدف لتوفير بدائل لإنتاج الكهرباء بدلا من النفط الخام والسوائل الأخرى، كان المحللون والمتابعون يشككون في قدرة المدينة على تنفيذ تلك الخطة الضخمة التي يحتاج شقها الشمسي استثمارات بنحو 109 مليارات دولار، أي ما يتجاوز الـ 400 مليار ريال.

إلا أن الأمر الآن أصبح أكثر واقعية، ففي رمضان من العام الحالي وفي أول أيام الإعلان عن خطة التحول الوطني 2020، أوضحت الخطة أن حجم الطاقة الكهربائية التي ستنتج من مصادر بديلة ومتجددة سيكون 9.5 جيجاواط وهو رقم أقل بكثير من الرقم في الخطة السابقة البالغ 71 جيجاواط.

وكانت مدينة الملك عبدالله أعلنت في 2012 أن إنتاج المملكة من الكهرباء في عام 2030 يجب أن يصل إلى 120 جيجاواط لتلبية النمو في الطلب. وقالت المدينة إنها تريد إنتاج نحو 60 جيجاواط من هذا الرقم من الطاقة المتجددة، تشكل الطاقة الشمسية منها نحو 41 جيجاواط، بتكلفة تقديرية بنحو 109 مليارات دولار.