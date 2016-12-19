إيران تبيع أول شحنة نفط للعملاق الإيطالي "إيني"

وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عقداً قصير الأمد مع شركة "إيني" الإيطالية، بحسب ما أفاد به مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، وذلك في سعيها لإعادة إحياء اتفاق سابق مع عملاق النفط الإيطالي قبل فرض العقوبات عليها.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن محسن قمصري، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، قوله إن إيران بدأت بيع النفط لشركة "إيني" وزودتها بأول شحنة من الخام، مضيفاً أن المحادثات جارية لتوقيع اتفاق طويل الأمد.

وأشار غمسري إلى أنه في حال تم التوصل لاتفاق ستقوم إيران بتزويد "إيني" بـ 100 ألف برميل من النفط.

وقال أيضاً إن اتفاقاً نفطياً آخر تم توقيعه مع شركة إيطالية أخرى تدعى "ساراس".

وكانت "إيني" أحد أكبر مشتري النفط من إيران قبل فرض العقوبات الغربية عليها والتي تم رفعها في يناير الماضي، بموجب الإتفاق النووي.

وبعد إلغاء العقوبات، صدرت إيران أولى شحناتها من النفط الخام إلى الأسواق الأوروبية، في فبراير، عبر شركة "توتال" الفرنسية.