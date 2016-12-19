النفط يصعد مع ضعف الدولار وتأجيل إمدادات النفط الليبي

صعدت أسعار النفط حيث عزز ضعف الدولار وتأجيل صادرات النفط الليبي الجديدة المؤشرات في ظل توقعات بتقليص المعروض النفطي بدرجة أكبر في عام 2017 .

وبحلول الساعة 09:46 بتوقيت غرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 55.47 دولار للبرميل بزيادة 26 سنتا عن آخر إغلاق.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 52.20 دولار للبرميل.



وقال محللون إن هذه الزيادات التي أضافت لمكاسب بنحو 2% يوم الجمعة كانت بفضل تأجيل في إمدادات النفط الخام من ليبيا.



إضافة إلى ذلك، تراجع الدولار الأميركي مجددا مقابل سلة عملات بعد وصوله لأعلى مستوى منذ عام 2002 في الأسبوع الماضي. ويرفع الدولار القوي تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.



وتوقع البعض استمرار قوة أسعار النفط حتى مطلع العام المقبل بفضل اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل.