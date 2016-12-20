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إنتاج حقل الرميلة العراقي بأعلى مستوى منذ 27 عاماً

المصدر: لندن – رويترز
3 مليارات برميل من حقل الرميلة منذ 2010
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قالت شركة بي.بي إن إنتاج النفط من حقل الرميلة في العراق تجاوز 1.45 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى في 27 عاماً مقارنة مع مليون برميل يومياً في عام 2009.

وأنتج حقل الرميلة 3 مليارات برميل من النفط منذ يناير 2010 عندما بدأ مشروع مشترك بين بي.بي وبتروتشاينا وشركة نفط الجنوب العراقية تشغيل الحقل.

وارتفع معدل حقن المياه من 60 ألف برميل يوميا في مارس 2013 إلى 900 ألف برميل يوميا في أكتوبر 2016 بعد تجديد محطة كرمة علي لمعالجة المياه وخمس محطات ضخ والأنابيب التابعة.

وحقق العراق إيرادات بلغت 200 مليار دولار من النفط المنتج من حقل الرميلة.

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