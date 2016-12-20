شركة صينية تفاوض لشراء حصة في امتياز نفطي بأبوظبي

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن شركة CIFC CHINA ENERGY الصينية المملوكة للقطاع الخاص، تخوض محادثات متقدمة لشراء حصة في تطوير حقول نفط برية في الإمارات، بموجب اتفاق لأجل 40 عاماً.

وتفاوض الشركة الصينية شركة بترول أبوظبي الوطنية ADNOC، في مسعى للاستحواذ على حصة 10% من شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو)، في صفقة قد تصل إلى 2.2 مليار دولار.

وكانت "أدنوك" قد قالت السبت الماضي، إنها توصلت إلى اتفاق مع "بي.بي" البريطانية بقيمة 2.2 مليار دولار، مقابل حصة تبلغ 10% في امتياز تابع لشركة (أدكو).