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مكاسب النفط مستمرة مع تراجع المخزونات الأميركية

المصدر: سنغافورة - رويترز
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية على الرغم من ضعف نشاط التداول قبيل عطلة عيد الميلاد.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بسعر 53.56 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 26 سنتاً عن سعر آخر تسوية. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 55.57 دولار للبرميل بارتفاع قدره 22 سنتاً.

وقال تجار إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة أسباب أبرزها الانخفاض المتوقع في مخزونات الخام الأميركية التي ستُعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال محللون إن مستويات الدعم والمقاومة الفنية ستقود حركة الأسعار في غياب العوامل الأساسية القوية.

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