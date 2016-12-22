"الشرارة" الليبي ينتج 58 ألف برميل بعد استئناف الإنتاج

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الأربعاء، إن إنتاج الخام في حقل الشرارة النفطي بغرب البلاد بلغ 58 ألف برميل في اليوم الأول لاستئناف العمليات بعد أن توقفت لمدة عامين.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها أعطت تعليمات إلى الشركات المشغلة لاستئناف الإنتاج وتنفيذ الاختبارات وأعمال الصيانة الضرورية.

وأضافت قائلة "الإنتاج في حقل الشرارة وصل إلى 58000 (برميل) في اليوم الأول".

وكانت المؤسسة أعلنت يوم الثلاثاء أن خطي أنابيب من حقلي الشرارة والفيل أعيد فتحهما، وأنها تأمل بإضافة 270 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.