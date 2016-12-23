سوناطراك توقع اتفاقا مع توتال لإنشاء مجمع بتروكيماويات

قالت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة إنها وقعت اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية، لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في الجزائر.

وأضافت سوناطراك في بيان أن الاتفاق يقضي بأن تقوم توتال بإجراء دراسة للجدوى. ولم تذكر تفاصيل بشأن حجم الاستثمار أو الطاقة الإنتاجية، لكنها ذكرت أن المشروع سيكون "بحجم عالمي".



وتتطلع الجزائر - العضو بمنظمة أوبك - إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاعها للطاقة بعد سنوات من الركود في إنتاج النفط والغاز خصوصا، بينما تسعى الحكومة للتعويض عن تأثير هبوط حاد في أسعار النفط العالمية.