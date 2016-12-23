"برنت" يتراجع قليلا دون 55 دولارا مع اقتراب نهاية العام

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات هادئة الخميس مدعومة ببيانات اقتصادية أميركية قوية وتفاؤل بأن منتجي الخام سيتقيدون باتفاق لخفض الإنتاج، قبل أن تعود وتتراجع بنسبة طفيفة.



وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 59 سنتا أو ما يعادل 1.1%، لتسجل عند التسوية 55.05 دولار للبرميل، إلا أنها عادت وتراجعت إلى 54.73 دولار.

وكانت التعاملات هادئة في مجملها مع تأهب معظم المتعاملين لموسم عطلات عيد الميلاد والعام الجديد.



وأظهرت بيانات أميركية أن أكبر اقتصاد في العالم نما في الربع الثالث من هذا العام بوتيرة أسرع، مما كان متوقعا مسجلا أفضل أداء في عامين وسط انفاق قوي للمستهلكين.



وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 3.5%، بدلا من 3.2%، في القراءة السابقة التي أصدرتها الشهر الماضي. وهذا هو أقوى نمو منذ الربع الثالث من 2014 وجاء بعد وتيرة ضعيفة بلغت 1.4%، في الربع الثاني.



ومن ناحية أخرى قال وزير النفط الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق إن لجنة في أوبك مسؤولة عن مراقبة التقيد باتفاق عالمي لخفض انتاج النفط ستجتمع في النصف الأول من يناير كانون الثاني.



وأبلغ المرزوق الصحافيين على هامش اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في القاهرة "أنا شخصيا أعتقد أن الاعلانات القادمة من السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر والكويت والعراق وروسيا كلها علامات مشجعة على أنهم سيتقيدون بالخفض ونأمل بأن تحذو دول أخرى نفس الحذو".