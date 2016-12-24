أميركا تنوي بيع كميات من نفط منخفض الكبريت من الاحتياطي

تعتزم وزارة الطاقة الأميركية البدء في بيع نحو 8 ملايين برميل من النفط المنخفض الكبريت، من احتياطيات البلاد النفطية المخصصة للطوارئ خلال الفترة من أوائل إلى منتصف يناير كانون الثاني.

وبحسب الوثيقة الرسمية للوزارة والتي أُرسلت لأصحاب عروض محتملين سيبدأ تسليم النفط في الأول من مارس آذار، لكن بإمكان المشترين الحصول على الخام في فبراير/شباط.

وكانت وزارة الطاقة الأميركية قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستبيع كميات من النفط الخام بقيمة 375 مليون دولار بواقع نحو ثمانية ملايين برميل بسعر اليوم من احتياطي الطوارئ هذا الشتاء.

وستكون عملية البيع هذه الأولى ضمن عدة عمليات من المخطط تنفيذها خلال السنوات القادمة بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار.