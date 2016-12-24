"قطر غاز".. بدء العمليات بوحدة فصل المكثفات 2 براس لفان

قالت شركة قطر غاز في بيان، اليوم السبت، إنها بدأت العمليات التجارية في وحدة فصل المكثفات 2 في راس لفان.



وكانت طاقة وحدة فصل المكثفات قبل توسيعها 146 ألف برميل يوميا. وستزيد الوحدة الثانية 146 ألف برميل أيضا لتصل الطاقة الإجمالية للوحدة إلى 292 ألف برميل يوميا.



وأفاد بيان الشركة بأن المساهمين في وحدة لفان هم قطر للبترول وإكسون موبيل وتوتال وإيدميتسو وكوزمو وميتسوي وماروبيني.



وقطر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.