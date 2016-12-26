روسيا تخطط لزيادة صادراتها من النفط الخام في 2017

قال نائب وزير الطاقة الروسي، كيريل مولودتسوف، اليوم الاثنين، إن صادرات بلاده من النفط ستزيد بنحو 5% هذا العام إلى 253.5 مليون طن، وإن زيادة "طفيفة" متوقعة العام القادم.

في المقابل، قال مولودتسوف إن إمدادات بلاده من المنتجات النفطية من المتوقع أن تتراجع بنحو 2.5% في 2017، مع تصاعد وتيرة العمل في برنامج ضخم لتحديث المصافي يهدف إلى تحسين جودة الوقود.



وفي تصريحات سمحت الوزارة بنشرها اليوم الإثنين، أشار مولودتسوف إلى أن بلاده ستضخ 277 مليون طن من المنتجات النفطية في 2016، وأن هذا الحجم سينخفض إلى نحو 270 مليون طن من أنواع الوقود الأعلى جودة في 2017.



وأضاف أن من المتوقع أن يصل حجم إنتاج البنزين في 2017 إلى 39.8 مليون، في حين سيتجاوز إنتاج وقود الديزل 70 مليون طن. وقد يتقلص إنتاج زيت الوقود بأكثر من مليوني طن بسبب زيادة في رسوم التصدير اعتباراً من الأول من يناير 2017.

وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قال الأسبوع الماضي، إن من المتوقع أن يزيد إنتاج بلاده من النفط في 2016 بنسبة 2.5% على أساس سنوي إلى 547.5 مليون طن.

واقترح نوفاك عقد اجتماع للجنة المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاق إنتاج النفط العالمي بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أواخر يناير.

وتضم اللجنة كلا من روسيا وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا والكويت.

وقال نوفاك إنه لم يتلق بعد أي مقترحات من تلك الدول بشأن موعد الاجتماع.