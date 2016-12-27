"غازبروم" تقلص الزيادة المزمعة في إنتاجها خلال 2017

قالت شركة النفط الروسية "غازبروم نفت" اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم زيادة إنتاجها من النفط في العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 4.5 و5%، وهو ما يقل عن الزيادة المستهدفة أصلاً قبل انضمام روسيا لاتفاق مع "أوبك" لخفض إنتاج النفط العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر ديوكوف للصحافيين: "من المؤكد أننا كنا نخطط (قبل اتفاق أوبك) لزيادة (الإنتاج) بشكل أكبر".

وأضاف أن "غازبروم نفت" تتوقع أن يصل إنتاجها إلى 85.8 مليون طن من الهيدروكربون في 2016، وأن الأرباح الصافية للشركة ستزيد بشكل ملموس هذا العام.

كما قال ديوكوف إن الشركة ستصل إلى مستويات إنتاج عند 150 ألف برميل يومياً من حقل بدرة العراقي في عام 2018، وليس في 2017، وإن ميزانية الشركة للعام المقبل تعتمد متوسط سعر 48 دولاراً لبرميل النفط.