لجنة مراقبة اتفاق النفط تجتمع في فيينا 21 يناير المقبل

نقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إن ترتيبات تجري حاليا لعقد أول اجتماع للجنة المسؤولة عن مراقبة تنفيد اتفاق عالمي لخفض انتاج النفط في 21 و22 يناير في فيينا.

وترأس الكويت اللجنة التي تضم أيضا الجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.

وكانت أوبك توصلت في 30 نوفمبر 2016 إلى اتفاق بتقليص إنتاج أعضائها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017.

كما نجحت منظمة أوبك بإنجاز أول اتفاق تاريخي مع 11 دولة من خارج المنظمة لتقليص إنتاجها بنحو 558 مليون برميل يوميا في 11 ديسمبر.

وستكون روسيا أبرز الدول المساهمة، وسبق أن أعلنت أنها ستخفض إنتاجها بـ300 ألف برميل يوميا.

والدول الأخرى المشاركة في الجهد هي المكسيك وكازاخستان وماليزيا وسلطنة عمان وأذربيجان والبحرين وغينيا الاستوائية وجنوب السودان والسودان وبروناي. وبعد الاتفاقين صعد سعر برميل النفط لخام برنت إلى مستوى يزيد على 56 دولارا.

ويعد الاتفاق أول خطوة دولية منذ 15 عاما تضمن تقليص الإمدادات النفطية، وسيبدأ التنفيذ إعتبارا من الأحد المقبل.