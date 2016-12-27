مصر تطرح مناقصة لشراء 178 ألف طن سولار

أظهرت وثيقة مناقصة، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة المصرية العامة للبترول تطلب ما يصل إلى 178 ألف طن من زيت الغاز (السولار) للتسليم في يناير/كانون الثاني.

وتريد الهيئة شراء شحنتين يتراوح حجم الواحدة منهما بين 30 و33 ألف طن من السولار الذي يحتوي على نسبة 0.1% من الكبريت للتسليم في ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من يناير/كانون الثاني، ومن الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

كما تسعى الهيئة من خلال مناقصة منفصلة لشراء شحنتين من زيت الغاز الذي يحتوي على نسبة 0.1% من الكبريت يتراوح حجم الواحدة بين 34 و36 ألف طن للتسليم في ميناء السويس خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من يناير/كانون الثاني ومن الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين من الشهر ذاته، إضافة إلى ما بين 35 و40 ألف طن من زيت الغاز الذي يحتوي على 0.5% من الكبريت للتسليم في ميناء العين السخنة خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني.

وتغلق المناقصتان في التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، وتظل العروض سارية حتى الثالث من يناير/كانون الثاني.