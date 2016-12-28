العراق يؤكد التزامه بخفض إنتاج النفط 200 ألف برميل

أكد وزير النفط العراقي، الأربعاء، التزام بلاده بحصتها المقررة من خفض الإنتاج النفطي، والتي تتراوح بين 200 و210 آلاف برميل يوميا اعتبارا من مطلع يناير كانون المقبل.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير العراقي، جبار اللعيبي، الذي يزور الكويت حاليا توقعاته بأن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولاراً.