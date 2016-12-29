أسعار النفط.. بلا توجه واضح قُبيل وداع 2016

بدت أسعار النفط بلا توجه واضح في آسيا اليوم الخميس، بعد تراجعها على إثر تقديرات تتحدث عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

وفي حوالي الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف المرجع الأميركي للخام تسليم فبراير 20 سنتا الى 53,86 دولاراً، في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برنت فقد ارتفع سعره ثلاثة سنتات ليبلغ 56,25 دولارا.

ونشر المعهد الأميركي "اميريكان بتروليوم اينستيتيوت" أمس الأربعاء، تقديرات تفيد بأن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت خلال الأسبوع المنصرم، مما أدى إلى تراجع سعر النفط الخفيف الذي سبق وأن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 شهراً.

وينتظر المستثمرون صدور الأرقام الرسمية في هذا الشأن الخميس، وأي زيادة في ارتفاع الاحتياطات الأميركية تعني تراجعاً في الطلب على النفط في أول اقتصاد في العالم، بينما تؤثر وفرة العرض على الأسعار العالمية.

وقال أليكس فيربر المحلل في مجموعة "سي ام سي" إنه "في الأمد القصير جدا، لدينا تقرير وزارة الطاقة لكن لا يمكن التكهن بتأثيره".

وأضاف أن "حجم المبادلات محدود جداً بين عيد الميلاد ورأس السنة، لذلك إما أن تمتنع الأسواق عن إصدار ردود فعل أأن ترد بشكل مبالغ فيه".