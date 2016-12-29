السعودية تنفي تطبيق رفع الدعم عن الطاقة اليوم

نفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، الخميس رفع الدعم الحكومي عن الطاقة في المملكة ليوم الجمعة، مؤكدة أن قرار رفع الدعم سيكون موعده بعد تطبيق برنامج حساب المواطن وإيداع التعويض الحكومي في حسابات المواطنين.

وقالت وزارة الطاقة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" :"انتشرت في وسائل التواصل إشاعة أنه سيتم رفع الدعم الحكومي عن الطاقة الجمعة،. والصحيح أنه سيتم ذلك بعد تطبيق برنامج حساب المواطن وإيداع المبالغ".

وكانت المملكة قد أعلنت ضمن برنامج التوازن المالي، حزمة إجراءات تستهدف تخفيف أعباء الإصلاحات المالية على الأسر السعودية، من بينها "حساب المواطن" الذي سيحدد قيمة الدعم النقدي المباشر شهرياً لكل أسرة سعودية يقل دخلها الشهري عن 20 ألف ريال.

وأعلنت السعودية تجميع كل أشكال الدعم الحكومي لمواطنيها تحت مظلة واحدة، يطلق عليها اسم "حساب المواطن"، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة كل شهر بموجب المعايير التالية:

• فتح حساب المواطن السعودي الموحد أول فبراير 2017.

• التقدم ببيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة.

• استلام أول تعويض نقدي يونيو 2017.

• تفعيل الأسعار الجديدة للطاقة يوليو 2017.

• 25 مليار ريال لتعويض السعوديين عن عام 2017.

• تقسيم الفئات المستحقة للدعم لـ 5 شرائح حسب دخل الأسرة.

• كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريالا تستحق الدعم.

• تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ 1200 ريال شهرياً (الدخل من 0 – 11999 ريالا شهرياً).

• تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 1000 ريال شهرياً (الدخل من 12000 – 15299 ريال شهرياً).

• تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ 600 ريال شهرياً (الدخل بين 15300– 20159 ريالا شهرياً).

• لن تتلقى الأسر التي يزيد دخلها على 20160 ريالا شهرياً الدعم.

• هناك متوسط للاستهلاك المقبول شهريا من المواد المشمولة بالدعم مثل الكهرباء والمياه والبنزين.

• سيكون الحساب مظلة شاملة لكافة أشكال الدعم السكني والصحي والتنمية الاجتماعية الطاقة وغيرها لاحقا.

• سيجري تعديل قيمة الدعم المستحق للأسرة السعودية تبعا لتغير دخلها وتغير استهلاكها.