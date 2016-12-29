المخزونات الأميركية تضيف 4.2 مليون برميل من النفط

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.



وقال المعهد أمس الأربعاء إن مخزونات النفط سجلت زيادة بلغت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، لتصل إلى 490.2 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.



وأظهر التقرير الأسبوعي للمعهد أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 528 ألف برميل.



وأشار التقرير إلى أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع بـ 604 آلاف برميل يومياً.



وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين هبطت 2.8 مليون برميل، في حين كانت توقعات محللين في استطلاع لرويترز تشير إلى زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.



وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطة -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- 1.7 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.



وأظهر بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 191 ألف برميل يومياً إلى 8.2 مليون برميل يومياً.