إنتاج أميركا من النفط يقفز إلى 8.8 مليون برميل يومياً

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الجمعة، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 232 ألف برميل يومياً في أكتوبر إلى 8.81 مليون برميل يومياً.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة في تقرير الإنتاج الشهري أنه جرى تعديل بيانات إنتاج سبتمبر بالخفض بنحو 5 آلاف برميل يومياً إلى 8.58 مليون برميل يومياً.

وفي نورث داكوتا، قفز إنتاج النفط في أكتوبر بواقع 72 ألف برميل يومياً، في حين ارتفع الإنتاج في تكساس بواقع 23 ألف برميل يومياً، وزاد الإنتاج في الخليج الأميركي بواقع 84 ألف برميل يومياً.