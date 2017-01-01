حفارات النفط الأميركية تنهي 2016 قرب مستوياتها قبل عام

اختتمت الحفارات النفطية الأميركية عام 2016 دون مستويات العام السابق بقليل إذ زادت شركات الطاقة الأميركية عدد المنصات هذا الأسبوع في إطار التعافي الأكبر منذ تضرر السوق من تخمة عالمية في المعروض من الخام استمرت على مدار عامين.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع منصتين في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر كانون الأول ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 525 منصة وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2015.

ومنذ أن تعافت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عاما في فبراير شباط إلى نحو 50 دولارا للبرميل في مايو أيار أضافت الشركات 209 منصات حفر نفطية في 28 أسبوعا من 31 أسبوعا بدعم من ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في نحو 17 شهرا.

وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر تشرين الأول 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في مايو أيار مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو حزيران 2014 إلى قرب 26 دولارا في فبراير شباط 2016.

وجرى تداول الخام الأميركي في العقود الآجلة عند 53.60 دولار للبرميل اليوم الجمعة ليتجه الخام نحو الارتفاع بنسبة 40% هذا العام وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ عام 2009.

وقال محللون إنهم يتوقعون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي في السنوات المقبلة وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.

وبلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في نهاية هذا العام 658 منصة بانخفاض نسبته 6% عن نهاية العام الماضي عندما بلغ عدد المنصات 698 منصة.