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استقرار الإنتاج اليومي من النفط الروسي في ديسمبر

المصدر: موسكو - رويترز
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أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الاثنين أن إنتاج روسيا من النفط استقر عند 11.21 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول دون تغيير عن مستواه في نوفمبر تشرين الثاني.

وعند احتسابه بالطن بلغ الإنتاج 47.402 مليون طن في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 45.884 مليون طن في الشهر السابق.

وبلغ إنتاج روسيا من الغاز 66.38 مليار متر مكعب في ديسمبر كانون الأول أو ما يوازي 2.14 مليار متر مكعب يوميا مقارنة مع 62.59 مليار متر مكعب في نوفمبر تشرين الثاني.

كلمات دالّة

#نفط, #روسيا, #اقتصاد, #طاقة

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