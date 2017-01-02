استقرار الإنتاج اليومي من النفط الروسي في ديسمبر

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الاثنين أن إنتاج روسيا من النفط استقر عند 11.21 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول دون تغيير عن مستواه في نوفمبر تشرين الثاني.



وعند احتسابه بالطن بلغ الإنتاج 47.402 مليون طن في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 45.884 مليون طن في الشهر السابق.



وبلغ إنتاج روسيا من الغاز 66.38 مليار متر مكعب في ديسمبر كانون الأول أو ما يوازي 2.14 مليار متر مكعب يوميا مقارنة مع 62.59 مليار متر مكعب في نوفمبر تشرين الثاني.