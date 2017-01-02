السعودية تؤكد على أهمية تطبيق اتفاق النفط

أكد مجلس الوزراء السعودي على أهمية التنسيق وزيادة التعاون والالتزام بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، لتطبيق الاتفاق على خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري.

وأضاف المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه تطرق أيضاً إلى "نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في دورته 97 بالقاهرة، وما بحثه من أوضاع السوق النفطية الدولية والقضايا التنظيمية وتقييم النشاطات التي تدعمها المنظمة".

وكانت "أوبك" قد توصلت في نوفمبر إلى اتفاق بتخفيض أعضائها مع منتجين مستقلين آخرين لإنتاج النفط، من أجل تقليص تخمة المعروض التي هوت بالأسعار على مدى أكثر من عامين.

وتشارك 11 دولة من "أوبك" بخفض إنتاج يقدر بـ 1.2 مليون برميل يومياً، على رأسها السعودية بـ 486 ألف برميل، مقابل التزام 11 دولة من خارج المنظمة بخفض 558 ألف برميل يومياً منها 300 ألف برميل يومياً من قبل روسيا.