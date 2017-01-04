مؤسسة البترول: الكويت ملتزمة بخطة أوبك لخفض الإنتاج

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة قالت، اليوم الأربعاء، إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاج النفط الذي اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اجتماع عقد بفيينا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت المؤسسة في بيان إنها "أتمت الاتفاق مع عملائها لخفض كميات الصادرات من شحنات النفط الخام الكويتي، ليس فقط لشهر يناير الجاري وإنما حتى نهاية الربع الأول من هذا العام."

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، تقلص الكويت إنتاجها بمقدار 131 ألف برميل يوميا.