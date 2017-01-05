الصين تستثمر 360 مليار دولار في الطاقة المتجددة بـ2020

قالت إدارة الطاقة الوطنية في الصين إن بكين ستستثمر 2.5 تريليون يوان، أيّ نحو 361 مليار دولار في توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بحلول عام2020 حيث تواصل أكبر سوق للطاقة في العالم التحول من استخدام الفحم الضار بالبيئة في تشغيل محطات الكهرباء إلى أنواع من الوقود أكثر نظافة.

وأشارت الإدارة، في وثيقة خطتها الخمسية لتطوير قطاع الطاقة المحلي خلال الفترة ما بين 2016 و2020، إلى أن هذه الاستثمارات ستخلق أكثر من 13 مليون فرصة عمل في القطاع.

وأضافت أن قدرة الطاقة المتجددة القائمة التي تشمل الرياح والطاقة المائية والشمسية والنووية ستسهم بنحو النصف في توليد الكهرباء الجديدة بحلول عام 2020.

ولم تفصح الإدارة عن مزيد من التفاصيل بشأن مجالات إنفاق الأموال التي تعادل 72 مليار دولار سنويا.

وتعكس هذه الاستثمارات استمرار تركيز بكين على الحد من استخدام الوقود الأحفوري الذي دعم النمو الاقتصادي للصين على مدار العقد الماضي في إطار تصعيد الحرب على التلوث.

وكانت أشارت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الشهر الماضي، المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في الصين، في خطتها الخمسية إلى أنه سيتم استثمار تريليون يوان في الطاقة الشمسية، حيث تسعى الصين لتعزيز قدراتها بمقدار خمسة أمثالها.

ويعادل هذا نحو ألف محطة كهرباء كبيرة بالطاقة الشمسية، وفقاً لتقديرات الخبراء.

وتأتي هذه الاستثمارات مع تراجع تكلفة بناء تلك المحطات بنحو 40% منذ 2010.