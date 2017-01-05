العراق يبدأ خفض إنتاجه النفطي انسجاماً مع قرار أوبك

أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن بلاده بدأت إجراءات خفض الإنتاج الوطني من النفط الخام مع مطلع العام 2017 تماشياً مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وقال اللعيبي في بيان له، إن العراق يؤكد التزامه بقرار "أوبك" الذي اتخذ في الاجتماع الأخير في فيينا من خلال وضعه خطة مدروسة لخفض الإنتاج من حقول البلاد مع بداية العام الجديد، وأن العراق يتعامل بحكمة مع هذا الملف.

وتابع اللعيبي "إن العراق يعمل مع المنتجين من داخل وخارج منظمة أوبك للسيطرة على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وبما يدعم أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة".

وأكد اللعيبي أن قرار خفض الإنتاج النفطي جاء لمعالجة مشكلة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وسوف تنتفي الحاجة إليه حال تحقيق أهداف المنتجين.