النفط يتراجع وسط قلق بشأن تنفيذ اتفاق خفض الانتاج

تباطأت أسعار النفط قليلاً اليوم الخميس بعد صعدت بحوالي 2% يوم أمس بفعل توقعات بهبوط في مخزونات الخام الأميركية، إلا أن الشكوك بشأن تنفيذ اتفاق أوبك بخفض الانتاج حدت من المكاسب.



وسجل سعر برنت صباح اليوم 56.29 دولار للبرميل بعد أن صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت يوم أمس لأقرب استحقاق 99 سنتا أو ما يعادل 1.8% لتسجل عند التسوية 56.46 دولار للبرميل.



أما بالنسبة لعقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط فأنهت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا أو 1.8% أيضا لتبلغ عند التسوية 53.26 دولار للبرميل.



واستفاد النفط أيضا من تراجع مؤشر الدولار الأميركي من أعلى مستوى في 14 عاما والذي كان دفع أسعار النفط للهبوط من أعلى مستوياتها في 18 شهراً.