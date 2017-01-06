أسعار النفط في مد وجزر ترقباً لتنفيذ اتفاق "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات يوم الجمعة مع ظهور علامات على التزام مزيد من الدول الأعضاء في "أوبك" بتخفيض إنتاجهم من النفط، تماشياً مع الإتفاق الذي تم التوصل إليه أواخر نوفمبر الماضي.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت، 45 سنتاً عن الإغلاق السابق مرتفعة إلى 57.34 دولار للبرميل في 10:33 بتوقيت غرينتش. فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 43 سنتاً إلى 54.19 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كويتي في قطاع النفط، اليوم الجمعة، قوله إن الكويت العضو الخليجي في "أوبك" قلصت إنتاج النفط في يناير إلى نحو 2.707 مليون برميل يومياً، لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات.

وكانت أسعار النفط، قد انخفضت صباحاً وسط شكوك بألا يطبق بعض المنتجين تخفيضات الإنتاج التي جرى الإعلان عنها في مسعى لكبح تخمة المعروض العالمي.

وقال محللون إن الأسعار الحالية تقترب من مستويات نقطة التعادل في موازنات الكثير من المنتجين، بما لا يعطي مجالاً يذكر لزيادات كبيرة جدا ما لم تحدث حالات تعطل مفاجئة.

وزادت الأسعار في الجلسة السابقة عقب نشر تقارير عن خفض إمدادات السعودية وأبوظبي، في إطار جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين، الرامية إلى الحد من تخمة المعروض العالمي.

وأظهر مسح لـ"رويترز" نشرت نتائجه هذا الأسبوع، أن إجمالي إمدادات "أوبك" في ديسمبر، لم تنخفض إلا قليلا لتصل إلى 34.18 مليون برميل يومياً من إنتاج معدّل بلغ 34.38 مليون برميل يومياً في نوفمبر. واستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع.

وبينما قال تجار إن أسواق النفط تتلقى دعما جيداً من التخفيضات المتفق عليها في الإنتاج، إلا أنهم أشاروا إلى استمرار وجود شكوك في أن يلتزم جميع المنتجين التزاما كاملا بالتخفيضات المزمعة.

وقال فيريندرا تشاوهان محلل النفط لدى "إنرجي أسبكتس" في سنغافورة: "الكرة في ملعب أوبك لتطبيق التخفيضات المعلنة وإثبات خطأ المتشائمين".