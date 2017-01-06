هل تصبح أميركا مصدّراً صافياً للطاقة بحلول 2026؟

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن من المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة مصدراً صافياً للطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، بفضل ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي وتراجع واردات المنتجات البترولية.

وذكرت الإدارة أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ظلت مستورداً صافياً للطاقة منذ العام 1953، إلا أن تراجع واردات الطاقة ونمو الصادرات الذي بدأ على مدى العام الماضي، سيسمح بتغيير هذا الاتجاه بحلول 2026.

وفي أواخر 2015، رفعت الحكومة الأميركية حظراً استمر عشرات السنين على صادرات البلاد من الخام، بينما بدأت تصدير الغاز الطبيعي في 2016.

وقال آدم سيمينسكي مدير إدارة معلومات الطاقة، أثناء مؤتمر لعرض توقعات الإدارة السنوية للطاقة للعام 2017: "الولايات المتحدة قد تصبح لها استقلالية كاملة في الطاقة".

وقالت إدارة المعلومات في تقريرها إن إجمالي استهلاك الطاقة سيزيد 5% على الأرجح في الفترة بين 2016 و2040، وفقاً للسيناريو الأساسي.

وتشير أكثر الافتراضات تشاؤماً بخصوص التكاليف والموارد إلى أن إنتاج الطاقة سيستقر تقريباً في الفترة بين 2016 و2040، بينما يشير أكثرها تفاؤلا إلى زيادة تقارب 50% خلال تلك الفترة، إذا أصبح بالإمكان تعزيز الإنتاج بتكاليف أقل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن "إجمالي إنتاج الطاقة سيزيد أكثر من 20% في السيناريو الأساسي للفترة من 2016 إلى 2040، مدفوعاً بزيادات في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي".