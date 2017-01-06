الكويت تخفض إنتاج النفط في يناير وفقاً لاتفاق "أوبك"

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كويتي في قطاع النفط ،اليوم الجمعة، قوله إن الكويت العضو الخليجي في "أوبك" قلصت إنتاج النفط في يناير إلى نحو 2.707 مليون برميل يومياً، لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد اتفقت في نوفمبر على تطبيق خفض الإنتاج هذا العام، لكبح تخمة المعروض العالمي.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، قد قالت الأربعاء، إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاج النفط الذي اتفقت بشأنه "أوبك" في اجتماع عقد بفيينا في نوفمبر، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا لخفض إنتاج المنظمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، تعهدت الكويت بتقليص إنتاجها بمقدار 131 ألف برميل يومياً.