العراق يرفع سعر خام البصرة الخفيف لآسيا في فبراير

قالت شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية، اليوم الاثنين، إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في فبراير شباط 0.50 دولار عن الشهر السابق ليصل إلى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مخصوما منه 0.90 دولار للبرميل.

وذكرت سومو في بيان عبر البريد الإلكتروني أنه جرى تسعير مبيعات خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند متوسط أسعار خامي عمان ودبي مخصوما منه 5.50 دولار للبرميل.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أسواق الأميركتين في فبراير شباط عند مستوى مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت مخصوما منه 0.75 دولار للبرميل بانخفاض عن الشهر السابق.

وظل سعر شحنات خام كركوك إلى الولايات المتحدة دون تغيير عند 0.25 دولار للبرميل فوق أرجوس.

أما الشحنات المتجهة إلى أوروبا فقد انخفض فيها سعر خام البصرة الخفيف بمقدار 0.45 دولار إلى سعر برنت مخصوما منه 4.50 دولار للبرميل بينما نزل سعر البيع الرسمي لخام كركوك في فبراير شباط إلى 4.85 دولار دون برنت المؤرخ.