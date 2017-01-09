النفط يهبط 3% مع القلق من تخمة المعروض

هوت أسعار النفط ثلاثة بالمئة، اليوم الاثنين، بفعل القلق من أن تقوض صادرات خام قياسية مرتفعة من العراق وزيادة الإنتاج الأميركي جهود أوبك لكبح تخمة المعروض العالمي.

وفي الساعة 1646 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي 52.36 دولار للبرميل بانخفاض 1.63 دولار. ونزلت العقود الآجلة لبرنت 1.68 دولار للبرميل إلى 55.42 دولار.

وبلغت صادرات النفط من موانئ البصرة بجنوب العراق ثاني أكبر منتج في أوبك مستوى قياسيا مرتفعا عند 3.51 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول حسبما ذكرت وزارة النفط.

وفي الأسبوع الماضي زادت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع العاشر على التوالي إلى 529 وفقاً لبيانات من بيكر هيوز. وقال محللو باركليز إنهم يتوقعون ارتفاع عدد الحفارات الأميركية إلى ما بين 850 و875 بنهاية السنة.