أميركا تنوي بيع 8 ملايين برميل نفط من الاحتياطي

أصدرت وزارة الطاقة الأميركية مذكرة لبيع كمية من النفط الخام من احتياطياتها البترولية الاستراتيجية على أن يتم تقديم العروض لثمانية ملايين برميل من النفط الخفيف والنفط المنخفض الكبريت في موعد أقصاه 17 يناير كانون الثاني.



وعملية البيع هذه هي جزء من قرار ببيع نفط خام بقيمة تصل إلى 375.4 مليون دولار في السنة المالية 2017 لتمويل تحسينات في مجال تشغيل البنية التحتية التي تضم احتياطيات الطوارئ.



ويأتي البيع بعد نحو عام من رفع الولايات المتحدة لحظر استمر على مدار عقود على تصدير النفط المحلي مع إعطاء أصحاب العروض الفائزة خيار التصدير.



وهناك نحو 695 مليون برميل من النفط في الاحتياطيات التي تخضع لحراسة مشددة على امتداد سواحل تكساس ولويزيانا. وبدأ تطبيق البرنامج لحماية الاقتصاد الأميركي من أي تعطل للإمدادات بعد حظر النفط الذي فرضته دول عربية في عامي 1973 و1974.



وسيتم منح العقود في موعد أقصاه نهاية يناير كانون الثاني على أن تتم عمليات التسليم في شهري مارس آذار وأبريل نيسان مع احتمال تنفيذ عمليات تسليم في فبراير شباط.